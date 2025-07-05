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Рютте: странам НАТО нужно готовить население к войне

Или начинать учить русский язык.
Дима Иванов 2025-07-05 22:31:12
© Фото: Zhao Dingzhe, XinHua, Globallookpress

Генсек НАТО Марк Рютте, объясняя увеличение военных расходов альянса, заявил о необходимости готовить население стран-членов к противостоянию с Россией. Об этом он заявил в интервью New York Times.

«Нам нужно тратить деньги на кибербезопасность, на гибридную. Нам нужно подготовить наши общества в целом, помимо военных. Это дополнительные 1,5%, ведущие к 5% ВВП. <..> Если мы этого не сделаем, нам придется выучить русский язык», - подчеркнул Рютте.

Рютте подчеркнул, что странам альянса нужно развивать военно-промышленный комплекс. Россия, по оценкам генсека, производит в три раза больше боеприпасов за три месяца, чем НАТО за год.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что заявления о планах России напасть на НАТО - «ложь и бред».

На прошедшем саммите страны НАТО согласовали заявление, в котором договорились повысить военные расходы до пяти процентов от ВВП к 2035-ому году.

#в стране и мире #НАТО #расходы на оборону #Марк Рютте
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