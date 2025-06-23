Reuters: к 2035 году страны НАТО будут тратить на оборону 5% от ВВП

Представители стран НАТО согласовали повышение расходов на коллективную оборону до 5% от ВВП к 2035 году. Решение об этом было принято на встрече в рамках саммита Североатлантического альянса, сообщает Reuters.

Одной из тем обсуждения на саммите НАТО стало оказание дополнительной помощи Украине и включение средств на ее поддержку в затраты на общую оборону, пишет RT.

Помимо этого, страны-члены блока намерены начать работу по устранению торговых барьеров в обороне.

Напомним, в середине мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что страны, входящие в НАТО, согласятся повысить свои расходы на оборону до 5% от ВВП в течение следующих 10 лет. В ближайшее время этот показатель достигнет 2% у всех членов альянса, уверен он.