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Синоптик: в Петербург придет новый циклон, а в Москве будет до +32

По словам специалиста, в столице установится сухая жаркая погода, а вот петербуржцев ждут дожди и температура не выше +20 градусов.
Анастасия Бобылева 2025-07-05 17:38:39
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, какую погоду стоит ожидать москвичам и петербуржцам на следующей неделе. По его словам, в столице установится жаркая и сухая погода, а в Санкт-Петербурге, напротив, ожидаются дожди.

«Нас ждет очень яркая неделя в Москве. После прохладных выходных с понедельника температура пойдет быстро в рост. Понедельник и вторник - +26...+28 °C. Со среды и до пятницы - +30 °C и выше», - цитирует его RT.

Синоптик добавил, что в самые жаркие часы температура поднимается до +32 °C. Дождей не ожидается.

А вот в Санкт-Петербурге будет заметно прохладнее. Как отметил Шувалов, выше +20 °C температура на следующей неделе не поднимется. Во вторник и среду в северную столицу придет новый циклон, который принесет с собой дожди и ветер, однако в этот раз непогода не будет такой масштабной.

На этой неделе  в Петербурге были дожди и ураганный ветер. Деревья падали, уровень воды поднимался, были повреждены линии электропередач. На какое-то время властям пришлось перекрыть дамбу. К вечеру пятницы 4 июля угроза наводнения миновала, и дамбу снова открыли.

#Москва #в стране и мире #Санкт-Петербург #Погода #Жара #синоптик #дожди
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