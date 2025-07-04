Северная Венеция уходит под воду: уровень Невы превысил 180 см

Санкт-Петербург и всю Ленинградскую область накрыла ненастная погода - произошли сильный ураган и наводнение. Ветер такой силы, что сносит листы железа с крыш, вырывает с корнем деревья. В нескольких СНТ повреждены линии электропередачи.

На распространившихся кадрах видно, что автомобили осторожно едут в воде, будто плывут, затопленными оказались парки, пляжи и улицы. В то же время уровень воды в Неве поднялся почти на два метра - до 180 сантиметров.

Кроме того, сегодня в Санкт-Петербурге ждут наводнение. Впервые за 160 лет это может произойти в июле.

Перекрыли дамбу, также приостановили движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру. В Ленобласти автомобили уходят под воду пляжа Дюны. В Сестрорецке затопило парк «Дубки».

Прежде научный сотрудник Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал нашему телеканалу, что в Петербурге осадки будут, однако это не приведет к паводкам.