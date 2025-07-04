В Петербурге дерево упало на прохожую из-за урагана

В Александровском парке в Санкт-Петербурге из-за ураганного ветра дерево упало на проходящую мимо женщину. Об этом свидетельствуют кадры с камеры видеонаблюдения.

На видео, опубликованном 360.ru, несколько человек идут по тротуару. Ствол дерева ломается и падает, и его верхушка придавливает прохожую. По имеющимся данным, женщина попала в больницу с ушибами и ссадинами.

Ливни и сильный ветер продолжают бушевать в Северной столице. Деревья падают на людей и автомобили, а уровень воды в Неве достиг 180 см и продолжает расти. Чтобы избежать наводнения, в Санкт-Петербурге перекрыли дамбу и приостановили движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.