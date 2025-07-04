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В Петербурге дерево упало на прохожую из-за урагана

В Северной столице продолжаются ливни и сильный ветер, деревья падают на людей и машины, уровень Невы поднимается. Чтобы избежать наводнения, в городе перекрыли дамбу.
Анастасия Бобылева 2025-07-04 17:20:15
© Фото: Artem Priakhin, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Александровском парке в Санкт-Петербурге из-за ураганного ветра дерево упало на проходящую мимо женщину. Об этом свидетельствуют кадры с камеры видеонаблюдения.

На видео, опубликованном 360.ru, несколько человек идут по тротуару. Ствол дерева ломается и падает, и его верхушка придавливает прохожую. По имеющимся данным, женщина попала в больницу с ушибами и ссадинами.

Ливни и сильный ветер продолжают бушевать в Северной столице. Деревья падают на людей и автомобили, а уровень воды в Неве достиг 180 см и продолжает расти. Чтобы избежать наводнения, в Санкт-Петербурге перекрыли дамбу и приостановили движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

#в стране и мире #Санкт-Петербург #Погода #ураган #ветер #дерево
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