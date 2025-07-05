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В ночь на 5 июля в российском небе сбили 94 украинских дрона

В Воронежской области ВСУ потеряли 34 БПЛА, 18 над Белгородской и Саратовской областями и еще 42 летательных объекта над Брянской, Новгородской, Курской, Ленинградской, Орловской, а также Ростовской, Смоленской, Рязанской, Пензенской, Тульской областями, Московским регионом и Республикой Чувашия.
2025-07-05 08:27:36
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

За минувшие восемь часов над российской территорией сбили 94 украинских беспилотника. Большую часть удалось остановить над территорией Воронежской области - 34 БПЛА.

Над Белгородской и Саратовской областями суммарно уничтожили 18 объектов противника - по девять в каждой, еще 11 БПЛА в Брянской области.

Кроме этого, восемь летательных объектов сбили в Новгородской области, шесть в Курской области, столько же над Ленинградской и Орловской областями.

В общей сложности восемь бесплотных объектов заметили в небе над Ростовской, Смоленской, Рязанской областями и Чувашией. Также по одному дрону остановили в Пензенской и Тульской областях и Московском регионе.

Летательные объекты украинских вооруженных сил, как уточнили в Минобороны РФ, уничтожали дежурные средства ПВО в период с 23.00 4 июля до 7.00 5 июля. Все БПЛА были самолетного типа.

В ночь на пятницу, 4 июля, российские специалисты остановили или перехватили 48 БПЛА, наибольшее количество пришлось на Ростовскую область (26).

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #ВСУ #силы пво #сбили БПЛА
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