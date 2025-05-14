Бойцы ВС РФ устроили засаду на украинскую «Бабу-ягу» в зоне спецоперации

«Сухой, Сухой, я Лис! Двадцать два! Двадцать два!» Короткая радиопередача, наполненная смыслом лишь для посвященных. Для противника просто цифры, а для наших бойцов - сигнал к началу охоты на «Бабу-ягу».

Подземный город - крытые траншеи, блиндажи. Под рукой - нарезное и гладкоствольное оружие. Те, кто возвращается с задания, молча проходят мимо, в их глазах усталость и сосредоточенность. Те, кто уходит, собирают все необходимое, до мелочей. В кармане бойца лежит письмо от Володи из школы №5. Оно уже прочитано, а сейчас - время держать голову холодной.

«Как говорил наш командир, не важно, какой страшный враг, 5.45 уравняет каждого», - сказал он.

БЗ - так бойцы сокращают «боевое задание». Оставшиеся в укрытии желают удачи. И вот - засада. Боец выпускает трассеры, но не для атаки, а чтобы обмануть тепловизор «Бабы-яги», заставить ее обратить внимание на ложную цель.

Направление обозначено. Остальные открывают огонь с флангов. Координация точная, как в учебнике. Гексакоптер дрожит в небе, пытается уйти, но промаха не будет.

В результате еще одна «Баба-яга» не долетела до своей цели. В боевой работе нет мелочей. Есть только точность, выдержка и вера друг в друга.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.