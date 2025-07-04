Улица Алексея Балабанова появится в Екатеринбурге

В Екатеринбурге увековечат память режиссера Алексея Балабанова, назвав в его честь новую улицу и установив памятник напротив Дворца молодежи, сообщила пресс-служба администрации города.

Комиссия по топонимике решила присвоить имя Балабанова улице в строящемся микрорайоне Академический-2. Дорога расположится рядом с улицей, названной в честь другого уральского режиссера - Ярополка Лапшина.

Памятник Балабанову установят по адресу проспект Ленина, 1, вблизи мест, связанных с жизнью и учебой режиссера. Идея создания скульптуры была одобрена в августе 2023 года на заседании Общественного совета по сохранению культурного наследия при поддержке главы города Алексея Орлова.

В конкурсе на лучший проект монумента участвовали 47 авторов, представивших 58 эскизов. Победителем стал Мейрам Баймуханов, чья работа изобразит Балабанова в пустом вагоне трамвая. Открытие памятника намечено на середину мая 2026 года, добавили в пресс-службе мэрии.

Ранее в Екатеринбурге открыли Аллею городов-героев, удостоенных высших степеней отличия за массовый героизм и мужество жителей в годы Великой Отечественной войны.