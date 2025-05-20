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В Екатеринбурге открыли аллею городов-героев на территории ЦВО

В ходе торжественной церемонии красную ленту, открывающую мемориал, перерезали временно исполняющий обязанности командующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков и начальник управления железнодорожных войск военного округа полковник Алексей Кудряшкин.
2025-05-20 13:17:56
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Аллею городов-героев, удостоенных высших степеней отличия за массовый героизм и мужество жителей в годы Великой Отечественной войны, открыли на территории железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО) в Екатеринбурге.

В церемонии открытия приняли участие временно исполняющий обязанности командующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков и начальник управления железнодорожных войск округа полковник Алексей Кудряшкин. После разрезания красной ленты почетные гости возложили венки и цветы к каменному обелиску города-героя Москвы.

«Если мы с вами будем рассказывать нашим детям, внукам и правнукам, что сделали наши предки, какую страшную войну они пережили... значит, они продолжат жить вместе с нами», - заявил Глушенков.

Полковник Кудряшкин подчеркнул, что аллея стала «одним из символов народной памяти» и «еще одним камнем в фундамент будущей победы над врагом».

В рамках мероприятия более 10 школьников вступили в юнармейский отряд, названный в честь кавалера ордена Мужества Дмитрия Сирина - военнослужащего железнодорожных войск ЦВО, участника специальной военной операции.

Концертную программу открыл выступлением основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Также перед собравшимися выступили артисты Ансамбля песни и пляски железнодорожных войск Центрального военного округа.

Накануне на территории аллеи были высажены 17 деревьев Победы, каждое из которых носит имя ветерана Великой Отечественной войны. В день открытия также была заложена капсула времени с посланием потомкам от военнослужащих, ветеранов и школьников. Ее планируют вскрыть 9 мая 2045 года - в день 100-летия Победы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#цво #Великая Отечественная #Екатеринбург #память #аллея героев
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