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Россия и Украина обменялись ранеными

Сегодняшний этап бессрочных санитарных обменов ранеными прошел параллельно обмену военнопленными.
2025-07-04 13:55:38
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости

Источник «Звезды» сообщил, что РФ и Украина провели очередной этап бессрочных обменов ранеными.

Помимо этого, наш источник ранее отмечал, что вместе с военнопленными удалось вернуть двух курян. Также источник отметил, что прошедший сегодня обмен военнослужащими был паритетным. 

Другими подробностями поделилось Минобороны России. Обмен прошел в соответствии с договоренностями между РФ и Украиной - они были достигнуты чуть более месяца назад, на прямых переговорах в Стамбуле. 

Отмечено, что вернувшиеся военнослужащие сейчас находятся в Белоруссии. На территории этой страны им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Их доставят на территорию России, где освобожденные смогут пройти лечение и реабилитацию.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Россия #в стране и мире #Украина #раненые #обмен
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