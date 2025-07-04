Россия и Украина обменялись ранеными

Источник «Звезды» сообщил, что РФ и Украина провели очередной этап бессрочных обменов ранеными.

Помимо этого, наш источник ранее отмечал, что вместе с военнопленными удалось вернуть двух курян. Также источник отметил, что прошедший сегодня обмен военнослужащими был паритетным.

Другими подробностями поделилось Минобороны России. Обмен прошел в соответствии с договоренностями между РФ и Украиной - они были достигнуты чуть более месяца назад, на прямых переговорах в Стамбуле.

Отмечено, что вернувшиеся военнослужащие сейчас находятся в Белоруссии. На территории этой страны им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Их доставят на территорию России, где освобожденные смогут пройти лечение и реабилитацию.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.