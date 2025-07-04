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Киев передал России двух жителей Курской области

Это произошло вместе с обменом военнопленными, который, как отметил источник «Звезды», был паритетным.
2025-07-04 13:30:58
© Фото: РИА Новости, Пресс-служба Минобороны РФ (фото из архива)

Источник «Звезды» сообщает, что в результате прошедшего сегодня обмена России были возвращены два курянина. 

Помимо этого, отмечено, что прошедший обмен военнопленными был паритетным. 

Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что обмен состоялся сегодня в соответствии с договоренностями между РФ и Украиной, достигнутыми на переговорах в Стамбуле 2 июня. 

Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии. Им оказывают необходимую помощь - как медицинскую, так и психологическую. Их доставят на территорию России. Там они смогут пройти лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях МО РФ. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Россия #в стране и мире #белоруссия #Украина #обмен #куряне
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