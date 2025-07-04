Киев передал России двух жителей Курской области

Источник «Звезды» сообщает, что в результате прошедшего сегодня обмена России были возвращены два курянина.

Помимо этого, отмечено, что прошедший обмен военнопленными был паритетным.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что обмен состоялся сегодня в соответствии с договоренностями между РФ и Украиной, достигнутыми на переговорах в Стамбуле 2 июня.

Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии. Им оказывают необходимую помощь - как медицинскую, так и психологическую. Их доставят на территорию России. Там они смогут пройти лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях МО РФ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.