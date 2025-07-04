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Трамп подтвердил продолжение поставок оружия Украине

Вашингтон продолжит вооружать Киев, несмотря на истощение своих запасов.
Константин Денисов 2025-07-04 00:51:24
© Фото: defense.gov

США продолжат поставлять оружие на Украину, несмотря на опустошение собственных запасов. Об этом сообщил журналистам глава Белого дома Дональд Трамп.

«Мы даем оружие. Мы дали так много оружия, но мы продолжаем это делать, и мы работаем с ними и пытаемся им помочь, но, знаете, Байден опустошил нашу собственную страну», - заявил американский лидер.

Ранее в Белом дома и в Пентагоне признались, что Байден фактически истощил американские запасы вооружения, пока снабжал им другие страны, в основном - Украину.

На фоне этого американские власти приняли решение о приостановке поставок Киеву ракет ПВО и боеприпасов.

Ранее Трамп в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным поднял тему прекращения боев на Украине.

#в стране и мире #оружие #Украина #Дональд Трамп #Владимир Путин #поставки
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