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Пентагон: США при Байдене бездумно раздавали оружие Украине

Запасы американских складов вооружения изрядно истощились.
Константин Денисов 2025-07-02 23:51:31
© Фото: defense.gov

Администрация бывшего главы Белого дома Джо Байдена раздавала запасы оружия другим странам, не заботясь о том, сколько его осталось в стране. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

«При администрации Байдена Америка раздавала оружие и боеприпасы, даже не задумываясь о том, сколько их есть в стране», - сказал Парнелл.

Он подчеркнул, что в особенности это касается Украины, которая могла забирать все, что угодно.

Ранее стало известно о том, что США сильно сократили поставки Киеву ракет ПВО и боеприпасов после инвентаризации собственных запасов.

#в стране и мире #Украина #сша #Пентагон #военная помощь
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