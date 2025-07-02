Администрация бывшего главы Белого дома Джо Байдена раздавала запасы оружия другим странам, не заботясь о том, сколько его осталось в стране. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

«При администрации Байдена Америка раздавала оружие и боеприпасы, даже не задумываясь о том, сколько их есть в стране», - сказал Парнелл.

Он подчеркнул, что в особенности это касается Украины, которая могла забирать все, что угодно.

Ранее стало известно о том, что США сильно сократили поставки Киеву ракет ПВО и боеприпасов после инвентаризации собственных запасов.