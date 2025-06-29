Сенат США одобрил скандальный законопроект Трампа о расходах и налогах

Американский сенат одобрил новый бюджетный законопроект президента США Дональда Трампа о налоговых льготах и сокращении расходов, сообщает телеканал NBC. Следующим этапом документ вновь направят в Палату представителей, после - в Белый дом.

За его принятие проголосовали 51 сенатор, против - 49. Законопроект продвигался республиканцами, тем не менее два представителя партии присоединились к демократам, не поддержав его, уточняет телеканал.

«Процедурное голосование в субботу было отложено на несколько часов, поскольку лидеры партий пытались разрешить внутренние разногласия», - отмечается в публикации.

При решении присутствовал вице-президент США Джей Ди Вэнс на случай ровного распределения голосов. По данным СМИ, республиканцами был также установлен крайний срок принятия закона - 4 июля.

Напомним, ранее документ получил критику американского миллиардера Илона Маска, который считает, что новые правила приведут США к рабству, сам законопроект он назвал мерзостью.

По оценкам бюджетного управления конгресса, изменения приведут к росту и бюджета, и госдолга. Отмечается, что документ предусматривает увеличение расходов бюджета и потолка госдолга страны. В Демократической партии назвали его «снижением налогов для богатых», которое было оплачено за счет сокращения госпрограмм для рабочего класса, добавили в NBC.