МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сенат США одобрил скандальный законопроект Трампа о расходах и налогах

Ранее Маск назвал документ мерзостью, спрогнозировав крупнейший рост госдолга, стратегический ущерб и рабское положения для США.
Лиза Губина 2025-06-29 06:55:37
© Фото: Michael Weberimage, BROKER.com Global Look Press

Американский сенат одобрил новый бюджетный законопроект президента США Дональда Трампа о налоговых льготах и сокращении расходов, сообщает телеканал NBC. Следующим этапом документ вновь направят в Палату представителей, после - в Белый дом.

За его принятие проголосовали 51 сенатор, против - 49. Законопроект продвигался республиканцами, тем не менее два представителя партии присоединились к демократам, не поддержав его, уточняет телеканал.

«Процедурное голосование в субботу было отложено на несколько часов, поскольку лидеры партий пытались разрешить внутренние разногласия», - отмечается в публикации.

При решении присутствовал вице-президент США Джей Ди Вэнс на случай ровного распределения голосов. По данным СМИ, республиканцами был также установлен крайний срок принятия закона - 4 июля.

Напомним, ранее документ получил критику американского миллиардера Илона Маска, который считает, что новые правила приведут США к рабству, сам законопроект он назвал мерзостью.

По оценкам бюджетного управления конгресса, изменения приведут к росту и бюджета, и госдолга. Отмечается, что документ предусматривает увеличение расходов бюджета и потолка госдолга страны. В Демократической партии назвали его «снижением налогов для богатых», которое было оплачено за счет сокращения госпрограмм для рабочего класса, добавили в NBC.

#сша #Дональд Трамп #голосование #сенат #законопроект #госрасходы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
2
Инженеры водной стихии
3
Рота БМПТ. Терминатор в бою
4
Патрон против дрона
5
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
6
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
7
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
8
Вьетнам. Оружие Победы
9
Северный десант
10
Высшая школа ПВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 