Путин и Трамп обстоятельно обсудили ситуацию вокруг Ирана

Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обстоятельно обсудили Иран и обстановку на Ближнем Востоке в целом. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Весьма обстоятельно обсуждена ситуация вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом», - отметил он.

Трамп и Путин договорились, что внешнеполитические ведомства, министерства обороны и помощники президентов продолжат контакты по этому вопросу. Российский президент обратил внимание коллеги на важность урегулирования всех спорных вопросов путем дипломатии.

Политики проговорили почти час, также они обсудили переговоры между Россией и Украиной. Путин подчеркнул, что Москва готова к переговорному процессу.