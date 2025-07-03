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Путин и Трамп обстоятельно обсудили ситуацию вокруг Ирана

Телефонный разговор двух лидеров продлился почти час.
Анастасия Бобылева 2025-07-03 19:22:55
© Фото: Xinhua, Globallookpress

Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обстоятельно обсудили Иран и обстановку на Ближнем Востоке в целом. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Весьма обстоятельно обсуждена ситуация вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом», - отметил он.

Трамп и Путин договорились, что внешнеполитические ведомства, министерства обороны и помощники президентов продолжат контакты по этому вопросу. Российский президент обратил внимание коллеги на важность урегулирования всех спорных вопросов путем дипломатии.

Политики проговорили почти час, также они обсудили переговоры между Россией и Украиной. Путин подчеркнул, что Москва готова к переговорному процессу.

#в стране и мире #Дональд Трамп #Ближний Восток #Иран #Владимир Путин #телефонный разговор
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