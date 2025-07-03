МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Опубликованы кадры из освобожденного Мелового

Населенный пункт в Харьковской области взяли под контроль военнослужащие подразделений группировки войск «Север».
2025-07-03 18:10:12
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России публикует видео из освобожденного населенного пункта Меловое в Харьковской области. Его взяли под контроль подразделения из состава группировки войск «Север».

В российском оборонном ведомстве уточнили, что на кадрах - военнослужащие 83-го мотострелкового полка 6-й общевойсковой армии. Их действия поддерживали штурмовики 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса. 

Отмечено, что подразделения группировки продолжают создание зоны безопасности вдоль государственной границы России. Продвижение вперед есть каждые сутки. «Санитарная зона», как отметили в МО РФ, необходима для обеспечения безопасности мирного населения в приграничных регионах РФ. 

Российское оборонное ведомство добавило, что враг выбивается из укрепленных позиций и населенных пунктов шаг за шагом. Российские войска захватывают трофеи и берут в плен украинских боевиков. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#освобождение #Харьковская область #харьковское направление #группировка "север" #Меловое
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
2
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
3
Инженеры водной стихии
4
Рота БМПТ. Терминатор в бою
5
Патрон против дрона
6
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
7
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
8
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
9
Вьетнам. Оружие Победы
10
Северный десант
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 