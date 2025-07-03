Минобороны России публикует видео из освобожденного населенного пункта Меловое в Харьковской области. Его взяли под контроль подразделения из состава группировки войск «Север».

В российском оборонном ведомстве уточнили, что на кадрах - военнослужащие 83-го мотострелкового полка 6-й общевойсковой армии. Их действия поддерживали штурмовики 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса.

Отмечено, что подразделения группировки продолжают создание зоны безопасности вдоль государственной границы России. Продвижение вперед есть каждые сутки. «Санитарная зона», как отметили в МО РФ, необходима для обеспечения безопасности мирного населения в приграничных регионах РФ.

Российское оборонное ведомство добавило, что враг выбивается из укрепленных позиций и населенных пунктов шаг за шагом. Российские войска захватывают трофеи и берут в плен украинских боевиков.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.