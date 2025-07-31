Угроза цунами в Японии привела к гибели женщины и ранению еще 10 человек

После произошедшего на Камчатке мощного землетрясения угрозу цунами объявили в Японии. Это привело к гибели по меньшей мере одного человека. Сообщается, что еще десять получили различные травмы.

Как пояснил генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси, люди начали спешно эвакуироваться, и одна из женщин в префектуре Миэ попала в дорожно-транспортное происшествие, ей было 56 лет.

«Один человек ранен и находится в тяжелом состоянии. Шесть человек - с легкими травмами. Еще по троим уточняется степень травм. На эвакуационных пунктах с тепловым ударом в больницах еще 11 человек», - уточнил Хаяси во время пресс-конференции.

Власти Японии сделали предупреждение о цунами, а затем объявили об угрозе надвигающейся волны, максимальная высота которой - 1,3 метра - зафиксирована в префектуре Иватэ. Стихия добралась до японских берегов в 22 префектурах.

Напомним, что власти камчатского региона сообщали о магнитуде 8,8 произошедшего землетрясения. Это стало самым сильным сейсмособытием за всю историю инструментальных наблюдений и за последние 73 года.