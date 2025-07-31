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Во Владивостоке свыше 30 тысяч человек остались без электричества

Отключение связано со сбоем на высоковольтной линии.
Дима Иванов 2025-07-31 05:30:56
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Globallookpress

Во Владивостоке из-за масштабного отключения электроэнергии без света остались свыше 30 тысяч человек, а прокуратура региона начала проверку, сообщила ведомственная пресс-служба в Telegram-канале.

Владивостокское предприятие электрических сетей уведомило об аварийном отключении света в десятках домов города. Инцидент произошел в 8:40 по местному времени (1:40 по Москве) из-за сбоя на кабельно-воздушной линии электропередачи напряжением 35 кВ.

По данным прокуратуры, без электроснабжения остаются более 30 тысяч жителей, а также свыше 10 социальных объектов в Ленинском и Фрунзенском районах Владивостока.

Ведомство организовало проверку обстоятельств аварии, контролирует ход восстановительных работ и намерено оценить действия ответственных за эксплуатацию и содержание электросетей. Восстановление прав граждан находится под особым контролем прокуратуры.

Ранее в июле Подмосковный Королев остался без воды, аварию оперативно ликвидировали.

#авария #Владивосток #ЛЭП #Электричество #свет
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