МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Королеве появилось водоснабжение после ликвидации аварии

Экскаватор повредил трубу, которой более 70-ти лет. В течение нескольких часов власти пытались возобновить водоснабжение.
Екатерина Пономарева 2025-07-26 22:19:49
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

В подмосковном Королеве постепенно возобновляют подачу воды. Авария успешно ликвидирована, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Авария произошла во время работ по обновлению этой старой инфраструктуры. Сейчас в Королёве, как и во многих городах Подмосковья, мы масштабно заменяем устаревшие коммуникации», - добавил Воробьев.

В городах Подмосковья строители заменяют старые чугунные трубы на новые пластиковые. Во время ремонтных работ подрядчик зацепил трубу, которой более 70 лет. Результатом стало отсутствие водоснабжения во всем Королеве.

Напомним, сегодня в 14:30 из-за аварии Королев остался без водоснабжения. Из-за повреждения трубы экскаватором, сработала автоматика, которая перекрыла подачу воды в более 900 многоэтажных домов.

#Подмосковье #Королев #вода #авария
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Воентех
2
«Военная приемка» в Беларуси
3
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
4
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
5
Инженеры водной стихии
6
Рота БМПТ. Терминатор в бою
7
Патрон против дрона
8
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
9
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
10
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 