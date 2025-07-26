В Королеве появилось водоснабжение после ликвидации аварии

В подмосковном Королеве постепенно возобновляют подачу воды. Авария успешно ликвидирована, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Авария произошла во время работ по обновлению этой старой инфраструктуры. Сейчас в Королёве, как и во многих городах Подмосковья, мы масштабно заменяем устаревшие коммуникации», - добавил Воробьев.

В городах Подмосковья строители заменяют старые чугунные трубы на новые пластиковые. Во время ремонтных работ подрядчик зацепил трубу, которой более 70 лет. Результатом стало отсутствие водоснабжения во всем Королеве.

Напомним, сегодня в 14:30 из-за аварии Королев остался без водоснабжения. Из-за повреждения трубы экскаватором, сработала автоматика, которая перекрыла подачу воды в более 900 многоэтажных домов.