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Подмосковный Королев остался без воды из-за аварии

Город переключают на резервный источник водоснабжения. Жителям организован подвоз воды.
Екатерина Пономарева 2025-07-26 16:20:03
© Фото: Telegram/mk_oblast

Подмосковный город Королев остался без воды из-за аварийной ситуации. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в соцсетях. Во 14:30 экскаватор повредил трубу, когда проводились работы питающего водовода. После чего сработала автоматика и перекрыла подачу воды в город.

 «Авария не связана с технологическим сбоем на канализационно-насосной станции, который произошел вечером в четверг», - заявил Андрей Воробьев.

Специалисты уже начали переключать город на резервный источник. Планируется восстановить подачу воды в течение нескольких часов. Местным жителям пообещали, что подвезут воду во все микрорайоны.

#в стране и мире #Королев #вода #авария
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