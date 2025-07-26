Подмосковный Королев остался без воды из-за аварии

Подмосковный город Королев остался без воды из-за аварийной ситуации. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в соцсетях. Во 14:30 экскаватор повредил трубу, когда проводились работы питающего водовода. После чего сработала автоматика и перекрыла подачу воды в город.

«Авария не связана с технологическим сбоем на канализационно-насосной станции, который произошел вечером в четверг», - заявил Андрей Воробьев.

Специалисты уже начали переключать город на резервный источник. Планируется восстановить подачу воды в течение нескольких часов. Местным жителям пообещали, что подвезут воду во все микрорайоны.