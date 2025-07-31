Харрис хотят заставить рассказать о снижении умственных способностей Байдена

Бывший вице-президент США Камала Харрис, вероятно, будет вызвана в комитет по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США для дачи показаний о состоянии здоровья экс-президента Джо Байдена, сообщил председатель комитета Джеймс Комер.

В беседе с телеканалом Fox News Комер отметил, что отказ Харрис от участия в выборах губернатора Калифорнии дает ей больше времени для явки в комитет, чтобы ответить на вопросы о снижении когнитивных способностей Байдена. По его словам, вероятность получения Харрис повестки в комитет крайне высока.

Ранее Харрис заявила, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора Калифорнии в следующем году. До того как она заняла пост вице-президента в 2021 году, Харрис четыре года была сенатором от Калифорнии, а с 2011 по 2017 год занимала должность генерального прокурора штата.

В июне президент США Дональд Трамп инициировал расследование состояния здоровья своего предшественника и использования автопера помощниками Байдена для подписания документов. Трамп также заявил, что указы Байдена о помиловании около 2,5 тыс. человек, включая его родственников, не имеют юридической силы, поскольку были подписаны автопером без ведома экс-президента.

Ранее Трамп отозвал доступ к секретным документам у Харрис и семьи Байдена.