МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белый дом начал проверку из-за использования Байденом автопера

Это автоматическая ручка, которая воспроизводит его подпись.
Дима Иванов 2025-07-18 03:40:26
© Фото: Leigh Vogel - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Администрация Белого дома начала проверку по факту использования экс-президентом США Джо Байденом автопера для подписи документов, сообщила пресс-секретарь Кэролайн Левитт.

Она уточнила, что для расследования были запрошены определенные материалы из Национального управления архивов и документации.

Ранее стало известно, что в США установили личности четырех сотрудников Белого дома, которые использовали автоперо для подписи документов от имени Байдена. Об этом сообщил республиканец Джеймс Комер.

До этого президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что Байден, находясь у власти, лично подписывал документы.

Автоперо - это автоматическая ручка, которая воспроизводит подпись Байдена. С помощью устройства можно подписать документы от имени экс-президента США без его участия.

#в стране и мире #сша #Трамп #Белый дом #байден #Автоперо
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Беларуси
2
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
3
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
4
Инженеры водной стихии
5
Рота БМПТ. Терминатор в бою
6
Патрон против дрона
7
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
8
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
9
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
10
Вьетнам. Оружие Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 