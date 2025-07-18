Белый дом начал проверку из-за использования Байденом автопера

Администрация Белого дома начала проверку по факту использования экс-президентом США Джо Байденом автопера для подписи документов, сообщила пресс-секретарь Кэролайн Левитт.

Она уточнила, что для расследования были запрошены определенные материалы из Национального управления архивов и документации.

Ранее стало известно, что в США установили личности четырех сотрудников Белого дома, которые использовали автоперо для подписи документов от имени Байдена. Об этом сообщил республиканец Джеймс Комер.

До этого президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что Байден, находясь у власти, лично подписывал документы.

Автоперо - это автоматическая ручка, которая воспроизводит подпись Байдена. С помощью устройства можно подписать документы от имени экс-президента США без его участия.