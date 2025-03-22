Трамп отозвал доступ к секретным документам у Харрис и семьи Байдена

Трамп аннулировал допуск к секретной информации и возможности работать с ней бывшего вице-президента и кандидата на пост президента США Камалу Харрис, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Под «санкции» главы Белого дома также попали члены семьи Джо Байдена и некоторые другие политики.

Информация об этом появилась на сайте Белого дома, сообщает 360.ru.

В заявлении объясняется, что доступ к секретной информации данных лиц более не отвечает национальным интересам.

Ранее Президент США Дональд Трамп прекратил госохрану Секретной службы для сына и дочери своего предшественника - Хантера и Эшли Байден. Их безопасность обеспечивалась целой командой из 18 агентов, расходы на которую покрывались за счет налогоплательщиков. Трамп назвал защиту Хантера чрезмерной роскошью.

Издание Politico сообщало, что у Трампа есть список лиц, которым он хочет отомстить после своего вступления в должность. Туда попали Джо Байден и его сын Хантер, экс-президент Барак Обама, оппонент на президентских выборах Камала Харрис и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон.