Экс-депутат Рады: ЕС показал Зеленскому «красную карточку» из-за НАБУ и САП

Состоявшееся сегодня в Верховной раде голосование по законопроекту о возвращении полномочий антикоррупционным ведомствам НАБУ и САП говорит о некоем сигнале в адрес лидера киевского режима Владимира Зеленского. Он хотел взять контроль над этими структурами в свои руки и уйти, таким образом, от внешнего управления, однако ему показали «красную карточку». Таким мнением поделился бывший украинский депутат Владимир Олейник.

«Проголосовали просто за то, чтобы вернуть как бы независимость... Мне кажется, в общем, они (Евросоюз. - Прим. ред.) уже его начинают списывать. То есть это реально была показана "красная карточка", когда он такое решение принял, потому что он хотел брать внешнее управление. Но не смог в чистом виде просто отменить этот закон. А те дают деньги и должны контролировать», - сообщил Олейник в комментарии телеканалу «Звезда».

Пытаясь выкрутиться, Зеленский стремится преподнести ситуацию так, будто это украинские депутаты приняли закон об ограничении прав НАБУ и САП, а он вынужденно его подписал. Экс-депутат обратил внимание и на прошедшие у Рады акции протеста.

«Вот эти акции, которые проходят под парламентом, они были поданы подконтрольными СМИ Зеленского как поддержка проекта его закона. Ну не смешно. Ему говорят, что ты не должен был принимать этот закон, а теперь поддерживаешь его принятие», - прокомментировал ситуацию политик.

Кроме этого, Олейник уверен, что Зеленский любыми путями хочет уйти из-под внешнего контроля. Предположительно, последуют какие-то кадровые изменения.

Немногим ранее из Киева пришли новости, что депутаты Рады приняли закон о возвращении полномочий Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). За это проголосовал 331 депутат.