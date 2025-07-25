Азаров считает, что Зеленскому придется вернуть независимость НАБУ и САП

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в разговоре со «Звездой» рассказал, почему Владимиру Зеленскому придется восстановить независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Напомним, Зеленский подписал закон об ограничении прав НАБУ и САП. В Евросоюзе же возмутились и поспешили напомнить Киеву, что против него могут ввести санкции. Украинцы начали выходить на улицу и устраивать протесты, узнав о нововведениях.

«Все эти митинги инспирированы западными специальными службами», - считает Азаров.

По его словам, Зеленскому придется изменить свой выбор и вернуться на его единственный путь - восстановить независимость НАБУ и САП.

Уже третий день на Украине идут массовые протесты. В эту ночь люди вышли с лозунгами «Слуга денег», «Засуньте свой закон туда, где украденные деньги», «Владимир, STOP». Также на митингах появились неизвестные люди в камуфляже с плакатами, на которых были лица Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака, а между ними надпись «Предатели Украины».