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Азаров считает, что Зеленскому придется вернуть независимость НАБУ и САП

По мнению Николая Азарова, Зеленскому придется изменить свой выбор, поскольку все проходящие митинги инспирированы западными спецслужбами.
Дарья Ситникова 2025-07-25 12:48:00
© Фото: IMAGO, Andreas Stroh, www.imago-images.de, Global Look Press

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в разговоре со «Звездой» рассказал, почему Владимиру Зеленскому придется восстановить независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Напомним, Зеленский подписал закон об ограничении прав НАБУ и САП. В Евросоюзе же возмутились и поспешили напомнить Киеву, что против него могут ввести санкции. Украинцы начали выходить на улицу и устраивать протесты, узнав о нововведениях.

«Все эти митинги инспирированы западными специальными службами», - считает Азаров.

По его словам, Зеленскому придется изменить свой выбор и вернуться на его единственный путь - восстановить независимость НАБУ и САП.

Уже третий день на Украине идут массовые протесты. В эту ночь люди вышли с лозунгами «Слуга денег», «Засуньте свой закон туда, где украденные деньги», «Владимир, STOP». Также на митингах появились неизвестные люди в камуфляже с плакатами, на которых были лица Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака, а между ними надпись «Предатели Украины».

#Украина #Зеленский #протесты #митинги #наш эксклюзив #НАБУ #сап
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