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Верховная Рада приняла законопроект о возвращении полномочий НАБУ и САП

Закон приняли в ускоренном порядке в окончательном чтении.
Игнат Далакян 2025-07-31 13:22:03
© Фото: Стрингер, РИА Новости

Верховная Рада Украины приняла закон о возвращении полномочий Национальному антикоррупционному бюро страны (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). 

За проголосовал 331 депутат. Закон приняли в ускоренном порядке в окончательном чтении.

Ранее депутаты устроили драку прямо в зале заседаний Верховной рады, обсуждая законопроект. Конфликт и первые стычки зафиксированы во время прямой трансляции.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла закон об ограничении полномочий НАБУ и САП. После 23 июля его подписал глава киевского режима Владимир Зеленский. После этого Европейская комиссия пригрозила приостановить финансирование, если ведомства не смогут работать в полном объеме. Одновременно на Украине начались массовые протесты.

 

#Украина #Верховная рада #законопроект #НАБУ #сап
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