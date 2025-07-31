Верховная Рада приняла законопроект о возвращении полномочий НАБУ и САП

Верховная Рада Украины приняла закон о возвращении полномочий Национальному антикоррупционному бюро страны (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

За проголосовал 331 депутат. Закон приняли в ускоренном порядке в окончательном чтении.

Ранее депутаты устроили драку прямо в зале заседаний Верховной рады, обсуждая законопроект. Конфликт и первые стычки зафиксированы во время прямой трансляции.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла закон об ограничении полномочий НАБУ и САП. После 23 июля его подписал глава киевского режима Владимир Зеленский. После этого Европейская комиссия пригрозила приостановить финансирование, если ведомства не смогут работать в полном объеме. Одновременно на Украине начались массовые протесты.