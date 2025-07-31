Востоковед отметил изменение политики Запада по отношению к Израилю

Обосновавшиеся в странах Европы и Запада в целом выходцы из стран Ближнего Востока уже начали оказывать активное влияние на внешнюю политику стран пребывания, особенно это касается отношения европейских столиц к Израилю. Так объяснил меняющуюся риторику западных стран по отношению к еврейскому государству заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

«Оказывают непосредственное влияние на политические процессы, на внешнюю сторону политических процессов Великобритании, Франции, Германии. Теперь их правительства могут обосновывать этим свое отношение к Израилю, скорее негативное, чем позитивное, мол, вот, у нас присутствуют миллионы, если не десятки миллионов выходцев из Ближнего Востока», - пояснил востоковед в беседе со «Звездой».

Многие из этих переехавших людей уже обзавелись видом на жительство или гражданством, что дает им избирательное право. А те, у кого его нет, все равно будут действовать в пропалестинском духе, устаивая массовые протесты и сжигая магазины, машины, мусорные баки, принуждая к проарабской политике местные власти.

Кроме этого фактора, Семибратов указал и на сильное расхождение во мнении внутри политических элит Израиля и различных ультраглобалистов. Однако ярко выраженная лояльность израильского премьер-министра к президенту США Дональду Трампу сейчас раздражает Европу и глобальный Запад.

«Потому что Нетаньяху и нынешнее политическое руководство Израиля гораздо ближе к политике Трампа, различным изоляционистам, традиционалистам и подобным политическим деятелям. <...> Израиль всегда был таким важным форпостом Запада на Ближнем Востоке, и отказ от его публичной поддержки, в принципе, нам говорит именно об этом», - резюмировал Евгений Семибратов.

Ранее стало известно, что Канада заявила о готовности признать Государство Палестина. Подобные реплики прозвучали и из британской столицы и французской столиц.