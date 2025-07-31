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Коренной разворот: как в мировом сообществе меняется отношение к Израилю

Накануне даже в Великобритании заявили о готовности признать Палестину. Таким образом Лондон пытается повлиять на действия Израиля.
Константин Коковешников Анастасия Бобылева 2025-07-31 00:15:19
© Фото: Rizek Abdeljawad, XinHua, Globallookpress © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Министры иностранных дел уже 15 государств поддержали признание Палестины. Совместное заявление глав МИД привела Франция. Среди них - представители стран Евросоюза, Канады, Новой Зеландии. Недовольство ситуацией в секторе Газа выразили даже союзники Тель-Авива - Великобритания выразила готовность признать Палестину, если Израиль не остановит боевые действия.

Объявленные Израилем локальные тактические паузы для доставки гуманитарной помощи не изменили ситуацию кардинальным образом. Продовольствия в секторе все еще катастрофически не хватает, и на опубликованных в сети кадрах можно увидеть, как люди едва ли не бросаются под колеса грузовиков с гуманитарным грузом.

Израиль отметает обвинения, которые сегодня звучат из почти трех десятков стран мира, в целенаправленной продовольственной блокаде анклава. ЦАХАЛ распространяет видео, на котором, как утверждается, боевики ХАМАС грабят колонну, а один из них даже направляет на мирных жителей оружие. Однако общее недовольство действиями Тель-Авива в мировом сообществе растет, несмотря на попытки переложить ответственность.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон признает государство Палестина перед Генассамблеей ООН, если Израиль продолжит продовольственную блокаду сектора Газа и не прекратит боевые действия. В мире обеспокоены ситуацией в регионе: по данным ВОЗ, многие жители просто гибнут от голода, в том числе дети.

#в стране и мире #блокада #Израиль #Великобритания #сектор Газа #палестина
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