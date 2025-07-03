Экипаж Су-34 смешал с землей украинский пункт управления беспилотниками

Минобороны России сообщило об уничтожении вражеского пункта управления беспилотными летательными аппаратами в зоне специальной военной операции. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

Уточняется, что удар был нанесен в зоне ответственности группировки войск «Юг». Летчики применили авиационные бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Как только разведка подтвердила уничтожение намеченной цели, экипаж истребителя-бомбардировщика благополучно вернул Су-34 на аэродром.

Ранее сообщалось, что российская штурмовая авиация разнесла на кусочки украинский опорный пункт в зоне спецоперации. Это сделали летчики на самолетах Су-25. Они использовали неуправляемые ракеты, осуществляя пуски парами с малых высот.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.