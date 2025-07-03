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Экипаж Су-34 смешал с землей украинский пункт управления беспилотниками

Авиаудар наносился в зоне ответственности группировки войск «Юг».
2025-07-03 10:20:12
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении вражеского пункта управления беспилотными летательными аппаратами в зоне специальной военной операции. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34. 

Уточняется, что удар был нанесен в зоне ответственности группировки войск «Юг». Летчики применили авиационные бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции. 

Как только разведка подтвердила уничтожение намеченной цели, экипаж истребителя-бомбардировщика благополучно вернул Су-34 на аэродром. 

Ранее сообщалось, что российская штурмовая авиация разнесла на кусочки украинский опорный пункт в зоне спецоперации. Это сделали летчики на самолетах Су-25. Они использовали неуправляемые ракеты, осуществляя пуски парами с малых высот. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #су-34 #авиаудар #спецоперация #группировка юг #УМПК
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