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Штурмовая авиация разнесла на кусочки украинский опорник в зоне СВО

Авиаудар наносился в зоне ответственности группировки войск «Восток».
2025-07-02 18:16:28
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении опорного пункта ВСУ в зоне специальной военной операции. Это сделали экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25. 

Уточняется, что авиаудары наносились в зоне ответственности группировки войск «Восток». Летчики применили неуправляемые ракеты, пуски выполнялись парами самолетов с малых высот. 

Применив вооружение, экипажи выполнили противоракетный маневр. Они отстрелили тепловые ловушки - это было необходимо, чтобы не дать поразить самолеты при помощи ПЗРК. После этого летчики благополучно вернулись на аэродром вылета. 

Ранее сообщалось, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 разнес пункт дислокации боевиков. Летчики сделали это при помощи авиабомб, оборудованных универсальными модулями планирования и коррекции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #Су-25 #авиаудар #спецоперация #штурмовая авиация #группировка восток
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