Штурмовая авиация разнесла на кусочки украинский опорник в зоне СВО

Минобороны России сообщило об уничтожении опорного пункта ВСУ в зоне специальной военной операции. Это сделали экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25.

Уточняется, что авиаудары наносились в зоне ответственности группировки войск «Восток». Летчики применили неуправляемые ракеты, пуски выполнялись парами самолетов с малых высот.

Применив вооружение, экипажи выполнили противоракетный маневр. Они отстрелили тепловые ловушки - это было необходимо, чтобы не дать поразить самолеты при помощи ПЗРК. После этого летчики благополучно вернулись на аэродром вылета.

Ранее сообщалось, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 разнес пункт дислокации боевиков. Летчики сделали это при помощи авиабомб, оборудованных универсальными модулями планирования и коррекции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.