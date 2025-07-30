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Трамп сообщил о симпатии первой леди к Владимиру Путину

Американский лидер вспомнил один из недавних разговоров со своим российским коллегой.
Дарина Криц 2025-07-30 09:56:13
© Фото: Kremlin PoolZUMAPRESS.com Global Look Press

Президент США Дональд Трамп поделился сведениями, что его супруга Мелания с симпатией относится с российскому лидеру Владимиру Путину.

Трамп вспомнил один из своих телефонных разговоров с Путиным, которые он назвал «замечательными». После одного такого, придя домой, он узнал об ударах в различных местах Украины. По словам лидера Соединенных Штатов, произошедшее вызвало у него разочарование.

«У нас были замечательные беседы, а потом я прихожу домой, включаю новости и вижу, что Киев только что бомбили, его просто разорвали на части. <...> И первая леди прекрасно это осознает, не так ли? Ну, да, конечно. И, смотрите: мы знаем Путина, и он ей нравится», - поделился Трамп в эфире подкаста Pod Force One.

Напомним, что глава американского государства сначала объявил о 50-дневном сроке, чтобы Москва и Киев договорились о прекращении огня и завершили украинский конфликт. Потом он сократил его до 10-12 дней. В Кремле сказали, что приняли к сведению эти заявления Дональда Трампа.

#Россия #в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #мелания трамп #украинский конфликт
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