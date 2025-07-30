NBC: шеф Пентагона может подать в отставку

Американские СМИ начали распространять информацию, что действующий министр обороны США Пит Хегсет может участвовать в избирательной кампании на пост губернатора Теннесси. Для этого ему придется уволиться с действующей должности.

Как сообщает телеканал NBC News со ссылкой на свои два источника, Хегсет в частном порядке обсуждал идею баллотироваться на пост губернатора в Теннесси в 2026 году. Но Шон Парнелл, главный пресс-секретарь Пентагона, отметил, что глава ведомства по-прежнему сосредоточен «исключительно на службе под руководством Трампа».

«Если Хегсет продолжит обсуждение, это будет означать серьезную перестановку в руководстве министерства, которое курирует Вооруженные силы США и миллионы федеральных служащих. Министерство обороны запрещает гражданским баллотироваться на политические должности. Это означает, что Хегсету придется уйти в отставку, чтобы это осуществить», - говорится в опубликованной статье.

Как уточняет телеканал, один из его источников разговаривал с Хегсетом на эту тему после того, как тот стал министром обороны в январе этого года.

В последние месяцы Пентагон, и в частности Хегсет, оказался участником различных щекотливых для американской политики ситуаций. Сначала общественность узнала об утечке данных об ударах по позициям шиитских мятежников в Йемене (хуситам), а потом Хегсет остановил поставки вооружения Украине втайне от президента Дональда Трампа.