Стало известно, как Пентагон расследовал утечку данных

Шеф Пентагона Пит Хегсет использовал тесты на полиграфе, чтобы найти среди своих приближенных тех, кто «сливает» информацию об американском оборонном ведомстве в СМИ. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, американскому министру обороны пришлось отказаться от такой практики по указу Белого дома.

Как сообщали источники, на которых ссылается газета, команда Хегсета в течение непродолжительного времени в апреле этого года проводила тесты на полиграфе. После этого советник главы Пентагона Патрик Уивер пожаловался представителям администрации президента США Дональда Трампа на новую практику Хегсета.

После этого главе министерства обороны Соединенных Штатов порекомендовали отказаться от такого занятия.

Напомним, что в апреле в Пентагоне разгорелся скандал из-за переписки Пита Хегсета, где он сообщал данные об ударах по хуситам. Известно, что в этих чатах состояли его родственники, не являющиеся сотрудниками американского оборонного ведомства.

Кроме того, генеральный инспектор Пентагона расширил расследование в отношении министра обороны США из-за публикации военных планов страны в коммерческом мессенджере. Сообщалось, что за несколько часов до ударов по Йемену 15 марта в Пентагон были отправлены данные этих ударов по защищенной электронной почте, сообщение о которых можно было прочитать только с помощью секретной компьютерной системы. Однако через несколько минут после отправки этого сообщения некоторые подробности об авиаударах появились минимум в одном из чатов, где состоял Хегсет.