МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Стало известно, как Пентагон расследовал утечку данных

Однако американскому министру обороны пришлось отказаться от этой практики по указу Белого дома.
Виктория Бокий 2025-07-27 01:03:10
© Фото: Jen Golbeck, Keystone Press Agency, Globallookpress

Шеф Пентагона Пит Хегсет использовал тесты на полиграфе, чтобы найти среди своих приближенных тех, кто «сливает» информацию об американском оборонном ведомстве в СМИ. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, американскому министру обороны пришлось отказаться от такой практики по указу Белого дома.

Как сообщали источники, на которых ссылается газета, команда Хегсета в течение непродолжительного времени в апреле этого года проводила тесты на полиграфе. После этого советник главы Пентагона Патрик Уивер пожаловался представителям администрации президента США Дональда Трампа на новую практику Хегсета.

После этого главе министерства обороны Соединенных Штатов порекомендовали отказаться от такого занятия.

Напомним, что в апреле в Пентагоне разгорелся скандал из-за переписки Пита Хегсета, где он сообщал данные об ударах по хуситам. Известно, что в этих чатах состояли его родственники, не являющиеся сотрудниками американского оборонного ведомства.

Кроме того, генеральный инспектор Пентагона расширил расследование в отношении министра обороны США из-за публикации военных планов страны в коммерческом мессенджере. Сообщалось, что за несколько часов до ударов по Йемену 15 марта в Пентагон были отправлены данные этих ударов по защищенной электронной почте, сообщение о которых можно было прочитать только с помощью секретной компьютерной системы. Однако через несколько минут после отправки этого сообщения некоторые подробности об авиаударах появились минимум в одном из чатов, где состоял Хегсет.

#сша #расследование #Пентагон #утечка данных #Пит Хегсет
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Воентех
2
«Военная приемка» в Беларуси
3
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
4
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
5
Инженеры водной стихии
6
Рота БМПТ. Терминатор в бою
7
Патрон против дрона
8
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
9
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
10
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 