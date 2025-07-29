Умирают, борясь за еду: с чем столкнулись палестинцы в секторе Газа

Армия обороны Израиля впервые с начала конфликта сбросила с воздуха гуманитарную помощь жителям сектора Газа, а через погранпереход постепенно начали пропускать грузовики с медикаментами и продуктами. При этом объемы помощи пока слишком малы, и в регионе по-прежнему наблюдается голод, дефицит воды, лекарств и средств гигиены.

Тяжелый гуманитарный кризис возник после жесткой израильской блокады и постоянных атак мирных объектов. По данным ВОЗ, сейчас каждый третий житель не ест по несколько дней. Сто тысяч палестинцев находятся на грани голодной смерти, 63 человека умерли от голода только в этом месяце, из них 24 - дети младше пяти лет. Еще больше людей гибнет в драках за продовольствие.

На Западе ответственность за происходящее возлагают на Израиль. За три последних месяца в Газу пропустили лишь 4 500 грузовиков с гуманитарной помощью. Ранее структуры ООН отправляли по 500-600 машин в день. Тель-Авив обвиняют в использовании голода и нехватки воды как оружия. Власти Израиля, однако, отрицают все обвинения.

«В Газе нет голода. Я обещаю вам: мы собираемся достичь наших военных целей. Мы будем бороться до тех пор, пока не добьемся освобождения заложников и не уничтожим ХАМАС», - заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

В Тель-Авиве утверждают, что гуманитарные грузы в анклав доставляют, но ХАМАС мешает их распределить. Эта версия популярна и среди американских политиков. В ее пользу говорят появившиеся в сети кадры, на которых видно, как на рынке Газы торгуют консервами с надписью «не для продажи». Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон уличил ХАМАС в разграблении гумпомощи.

Ранее Израиль задержал судно с волонтерами и гумпомощью на пути в Газу. При этом МИД страны заверил, что все пассажиры находятся в безопасности, а само судно направляется в израильскую гавань.