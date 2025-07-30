Пять землетрясений за 10 минут зафиксировали на Камчатке

Пять землетрясений были зафиксированы на Камчатке чуть больше, чем за десять минут. Об этом сообщила пресс-служба камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Магнитуда толчков составила 5,0, 4,8, 4,8, 5,3 и 6,0.

Минувшей ночью на Камчатке произошло одно из сильнейших за последние годы землетрясений магнитудой до 8,7. Его очаг залегал на глубине 17 км в 149 км от Петропавловска-Камчатского.

30 июля на полуострове началось извержение Ключевского вулкана, который предварительно выбросил столб пепла высотой до трех км.