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Пять землетрясений за 10 минут зафиксировали на Камчатке

На фоне сейсмической активности в регионе проснулись вулканы.
Константин Денисов 2025-07-30 20:38:34
© Фото: Muhammad Fauzy, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Пять землетрясений были зафиксированы на Камчатке чуть больше, чем за десять минут. Об этом сообщила пресс-служба камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Магнитуда толчков составила 5,0, 4,8, 4,8, 5,3 и 6,0.

Минувшей ночью на Камчатке произошло одно из сильнейших за последние годы землетрясений магнитудой до 8,7. Его очаг залегал на глубине 17 км в 149 км от Петропавловска-Камчатского.

30 июля на полуострове началось извержение Ключевского вулкана, который предварительно выбросил столб пепла высотой до трех км.

#в стране и мире #Камчатка #землетрясение #вулкан
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