Глава минздрава Камчатки: у пострадавших при землетрясении серьезных травм нет

Министерство здравоохранения Камчатского края сообщило, что тяжелых травм у пострадавших во время землетрясения нет.

«Пострадавшие при землетрясении есть, но никаких серьезных травм не наблюдается», - цитирует пресс-служба заявление главы регионального минздрава Олега Мельникова.

По его словам, серьезных повреждений зданий также не наблюдается. Министр Мельников упомянул пострадавшую в аэропорту женщину. Ее состояние удовлетворительное, врачи оказали медицинскую помощь.

Вместе с выездной комиссией глава минздрава занялся оценкой повреждений медучреждений края.

Напомним, этой ночью российский регион сотрясался от сильнейшего землетрясения, магнитуда которого составила, по разным оценкам, от 7,5 до 8,7. В Камчатском филиале Геофизической службы РАН отметили, что это сейсмособытие стало сильнейшим в регионе с 1952 года.

Стало известно о разрушениях в Петропавловске-Камчатском и Северо-Курильске. Объявлена угроза цунами.