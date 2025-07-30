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Глава минздрава Камчатки: у пострадавших при землетрясении серьезных травм нет

Магнитуда подземных толчков в Камчатском крае составила от 7,5 до 8,7.
Дарина Криц 2025-07-30 07:08:09
© Фото: del_kam, VK

Министерство здравоохранения Камчатского края сообщило, что тяжелых травм у пострадавших во время землетрясения нет.

«Пострадавшие при землетрясении есть, но никаких серьезных травм не наблюдается», - цитирует пресс-служба заявление главы регионального минздрава Олега Мельникова.

По его словам, серьезных повреждений зданий также не наблюдается. Министр Мельников упомянул пострадавшую в аэропорту женщину. Ее состояние удовлетворительное, врачи оказали медицинскую помощь.

Вместе с выездной комиссией глава минздрава занялся оценкой повреждений медучреждений края.

Напомним, этой ночью российский регион сотрясался от сильнейшего землетрясения, магнитуда которого составила, по разным оценкам, от 7,5 до 8,7. В Камчатском филиале Геофизической службы РАН отметили, что это сейсмособытие стало сильнейшим в регионе с 1952 года.

Стало известно о разрушениях в Петропавловске-Камчатском и Северо-Курильске. Объявлена угроза цунами.

#в стране и мире #Камчатский край #Камчатка #землетрясение #минздрав #пострадавшие
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