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Расстрелявший людей в Нью-Йорке имел психическое заболевание

Комиссар полиции Нью-Йорка указала на имевшуюся историю психических заболеваний у манхэттенского стрелка.
Дарина Криц 2025-07-29 06:34:23
© Фото: NYPD, Keystone Press Agency, Globallookpress

В полиции Нью-Йорка сообщили, что расстрелявший людей в городском бизнес-центре имел психические заболевания. Как сообщила комиссар полиции Джессика Тиш, у предполагаемого нападавшего 27-летнего Шэйна Тамуры из Лас-Вегаса имеется подтвержденная история психических заболеваний.

Комиссар Тиш обратила внимание, что стрелок позволил выходившей из лифта женщине выйти невредимой, в то время как он начал вести огонь еще в лобби 44-этажного небоскреба, а потом поднялся на 33-й этаж и там продолжил стрелять.

«У господина Тамуры есть документально подтвержденная история психических заболеваний», - заявила комиссар полиции Нью-Йорка Тиш во время брифинга для СМИ.

Кроме того, мэр Эрик Адамс сообщил, что количество жертв от действий Тамуры достигло четырех, среди них один сотрудник полиции.

Инцидент произошел вечером 28 июля по местному времени. Вооруженный винтовкой типа AR-15 в бронежилете ворвался в здание на Манхэттене, где находятся офисы Blackstone и штаб-квартира Национальной футбольной лиги.

#в стране и мире #стрельба #Нью-Йорк #психические заболевания
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