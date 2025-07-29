При стрельбе в центре Нью-Йорка погибли пять человек

Вооруженный винтовкой стрелок Шейн Тамура в Нью-Йорке убил пятерых человек, включая полицейского, ранил шестерых, после чего покончил с собой в здании, где расположены офисы Blackstone и штаб-квартира Национальной футбольной лиги, пишет New York Post.

По данным источников, 27-летний житель Лас-Вегаса Шейн Тамура ворвался в 44-этажный небоскреб, вооруженный винтовкой, и открыл огонь, вызвав панику среди людей, пытавшихся спастись.

В результате атаки погиб полицейский, доставленный в больницу с ранением, а также четверо гражданских, еще несколько человек получили ранения.

Очевидец, находившийся на первом этаже, сообщил, что звуки выстрелов напоминали очередь из автоматического оружия, указывая на его высокую мощность.

Видеозаписи показывают, как Тамура спокойно идет по площади перед входом в здание с винтовкой в руках перед началом атаки.

Число жертв стрелка может возрасти, так как полиция продолжает обследовать здание после инцидента. Тамура забаррикадировался внутри небоскреба и был найден мертвым, где также обнаружили других жертв.

Комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш подтвердила, что стрелок нейтрализован.

Ранее сообщалось, что подозреваемый, предположительно, вооружен штурмовой винтовкой типа AR-15, а также носит бронежилет.