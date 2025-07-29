Человек с винтовкой устроил стрельбу в центре Нью-Йорка

Вооруженный человек устроил стрельбу в центре Нью-Йорка. По подтвержденным данным, как минимум один человек был ранен подозреваемым, сообщает Times Now.

Подозреваемый, предположительно, вооружен штурмовой винтовкой типа AR-15, а также одет в бронежилет.

Очевидцы сообщают, что около 100 человек укрываются вблизи места происшествия, пока полиция Нью-Йорка принимает экстренные меры. В районе наблюдается значительное присутствие правоохранительных органов, которые оцепляют территорию и ведут поиск подозреваемого.

По неподтвержденным данным, подозреваемый стрелял в сотрудника полиции. Инцидент произошел в здании Blackstone на Парк-авеню на Манхеттене.

Полиция Нью-Йорка оцепила район и издала приказ укрыться и не приближаться к месту инцидента.

Накануне два жителя США погибли в результате стрельбы у казино штате Невада. Еще четверо госпитализированы с ранениями.