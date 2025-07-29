AFP: Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении режима прекращения огня

Армия Таиланда обвинила вооруженные силы Камбоджи в нарушении режима прекращения огня, который вступил в силу в полночь 29 июля по местному времени, сообщает агентство AFP.

Перемирие было заключено при посредничестве Малайзии, АСЕАН, США и Китая. Президент США Дональд Трампу угрожал участникам конфликта импортными пошлинами по ставке 36%, если они не сядут за стол переговоров.

Эскалация между Таиландом и Камбоджей произошла на прошлой неделе. Стороны обвинили друг друга в развязывании боевых действий. Через несколько часов после начала войны стороны начали использовать тяжелое вооружение, а Таиланд авиацию.

В результате около 300 тысяч человек из приграничных территорий были вынуждены эвакуировать, за пять дней боевых действий погибли 38 человек - в основном, мирные жители.