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AFP: Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении режима прекращения огня

Перемирие вступило в силу в полночь 29 июля.
Дима Иванов 2025-07-29 05:19:51
© Фото: Jack Kurtz, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Армия Таиланда обвинила вооруженные силы Камбоджи в нарушении режима прекращения огня, который вступил в силу в полночь 29 июля по местному времени, сообщает агентство AFP.

Перемирие было заключено при посредничестве Малайзии, АСЕАН, США и Китая. Президент США Дональд Трампу угрожал участникам конфликта импортными пошлинами по ставке 36%, если они не сядут за стол переговоров.

Эскалация между Таиландом и Камбоджей произошла на прошлой неделе. Стороны обвинили друг друга в развязывании боевых действий. Через несколько часов после начала войны стороны начали использовать тяжелое вооружение, а Таиланд авиацию.

В результате около 300 тысяч человек из приграничных территорий были вынуждены эвакуировать, за пять дней боевых действий погибли 38 человек - в основном, мирные жители.

#в стране и мире #перемирие #Прекращение огня #Таиланд #камбоджа
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