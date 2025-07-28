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Камбоджа и Таиланд договорились о прекращении огня с полуночи 29 июля

Переговоры прошли 28 июля в резиденции малайзийского премьера Анвара Ибрагима и завершились договоренностью о прекращении огня.
Марина Крижановская 2025-07-28 14:24:19
© Фото: Cheng Yiheng, XinHua, Global Look Press

Камбоджа и Таиланд достигли договоренности о прекращении огня. Мирные переговоры прошли в малайзийской столице Куала-Лумпур при посредничестве премьер-министра Анвара Ибрагима в его резиденции.

Британский телеканал BBC News цитирует слова Ибрагима, сказавшего, что прекращение огня - это важный первый шаг к деэскалации и восстановлению мира и безопасности. Окончание боевых действий вступит в силу с полуночи по местному времени (около 20 часов по московскому времени).

Во время диалога конфликтующих соседей присутствовали посол США в Малайзии Эдгард Д. Каган и посол Китая Оуян Юйцзин. Переговоры стали реакцией на предложение Бангкоку и Пномпеню со стороны американского лидера Дональда Трампа согласиться на прекращение огня в качестве предварительного условия для торговых переговоров с Вашингтоном.

Напомним, что во время недавней эскалации напряженности между двумя соседствующими государствами в Юго-Восточной Азии погибли как минимум 33 человека. Еще тысячи были вынуждены обратиться в бегство. Боевые действия обострились с 24 июля, спустя несколько месяцев с начала назревавшего боестолкновения.

Пномпень и Бангкок имеют территориальный спор, который длится более века, после французской оккупации Камбоджи и установления границ этих стран.

#малайзия #Прекращение огня #Таиланд #камбоджа #мирные переговоры
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