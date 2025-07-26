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Трамп попытался помирить Камбоджу и Таиланд

Трамп созвонился с премьер-министром Камбоджи, а затем и с таиландской стороной.
Екатерина Пономарева 2025-07-26 21:19:43
© Фото: White House, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп постарался урегулировать вооруженный конфликт Таиланда и Камбоджи. Как сообщил американский лидер, обе страны согласились «немедленно» встретиться для обсуждения возможности перемирия.

Трамп мотивировал Камбоджи и Таиланд провести встречу о перемирии экономикой. Он заявил, что возобновит заключение торговых соглашений со странами только когда закончится вооруженный конфликт. Урегулировать конфликт президент США попытался с помощью телефонных звонков. Он созвонился с премьер-министром Камбоджи, а затем и с таиландской стороной.

Напомним, эксперт Андрей Кошкин рассказал «Звезде», что власти обеих стран хотят стабилизации ситуации. Вооруженное столкновение не будет разрастаться из-за падения снарядов Камбоджи на территорию Лаоса.

#Трамп #конфликт #Таиланд #камбоджа
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