В Нидерландах двух израильских министров объявили персонами нон грата. Речь идет о министре национальной безопасности Израиля Итамаре Бен-Гвире и о главе Минфина Бецалеле Смотриче. Теперь въезд в королевство для них запрещен, сообщил телеканал NOS.

Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп в письме парламенту заявил, что Смотрич и Бен-Гвир способствовали применению насилия к жителям Палестины, так как выступали за расширение еврейских поселений на Западном берегу Иордана и призывали к «этническим чисткам в секторе Газа». В связи с этим Нидерланды будут добиваться внесения министров в базу данных SIS как людей, «чей въезд в Шенгенскую зону нежелателен».

Также в МИД страны вызовут посла Израиля. Через него Амстердам напомнит властям еврейского государства о необходимости следовать нормам международного гуманитарного права и призовет изменить поведение в отношении населения сектора Газа.

Ранее президент Франции Эмманюэль объявил, что Париж официально признает государство Палестина. В ООН поддержали это решение.