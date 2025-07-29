МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Нидерландах двух израильских министров объявили персонами нон грата

По мнению главы МИД Нидерландов, Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир способствовали применению насилия к жителям сектора Газа.
Анастасия Бобылева 2025-07-29 03:55:57
© Фото: Eyal Warshavsky, Keystone Press Agency, Globallookpress

В Нидерландах двух израильских министров объявили персонами нон грата. Речь идет о министре национальной безопасности Израиля Итамаре Бен-Гвире и о главе Минфина Бецалеле Смотриче. Теперь въезд в королевство для них запрещен, сообщил телеканал NOS.

Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп в письме парламенту заявил, что Смотрич и Бен-Гвир способствовали применению насилия к жителям Палестины, так как выступали за расширение еврейских поселений на Западном берегу Иордана и призывали к «этническим чисткам в секторе Газа». В связи с этим Нидерланды будут добиваться внесения министров в базу данных SIS как людей, «чей въезд в Шенгенскую зону нежелателен».

Также в МИД страны вызовут посла Израиля. Через него Амстердам напомнит властям еврейского государства о необходимости следовать нормам международного гуманитарного права и призовет изменить поведение в отношении населения сектора Газа.

Ранее президент Франции Эмманюэль объявил, что Париж официально признает государство Палестина. В ООН поддержали это решение.

#в стране и мире #Израиль #нидерланды #нон грата
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
2
Воентех
3
«Военная приемка» в Беларуси
4
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
5
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
6
Инженеры водной стихии
7
Рота БМПТ. Терминатор в бою
8
Патрон против дрона
9
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
10
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 