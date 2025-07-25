В ООН заявили о поддержке Франции в признании Палестины

ООН поддержала Францию в решении признать государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Об этом сообщила заместитель официального представителя генсека Организации Объединенных Наций Стефани Тремблей в ответ на вопрос РИА Новости. ООН поддерживает шаги, направленные на реализацию двугосударственного решения палестинского вопроса.

Стефани Тремблей в ходе брифинга назвала решение Франции двусторонним и суверенным. Она подчеркнула, что ООН приветствует все шаги, направленные на достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке.

Сейчас Палестину признают 147 стран мира. Однако в это число не входят США и Великобритания. Из-за этого Государство Палестина не имеет статуса полноправного члена ООН.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Российская Федерация всегда придерживалась двугосударственной модели урегулирования на Ближнем Востоке.

Напомним, французский президент Эмунуэль Макрон в четверг заявил, что Франция официально признает государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.