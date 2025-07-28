МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ЕК угрожает Киеву полной остановкой помощи после закона о НАБУ

Доводы Зеленского о якобы российском влиянии на деятельность НАБУ сочли неубедительными.
Дима Иванов 2025-07-28 23:49:54
© Фото: Zhao Dingzhe, XinHua, Globallookpress

Еврокомиссия пригрозила Киеву полной приостановкой финансовой помощи Европейская комиссия направила Украине предупреждение о возможной полной приостановке финансовой помощи, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Депутат Верховной рады Украины Ирина Цинцадзе подтвердила, что соответствующий документ был получен украинской стороной.

По данным издания, акция против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) была расценена как наиболее серьезное вмешательство в работу антикоррупционной системы страны.

Эксперты Еврокомиссии сочли неубедительными доводы украинского правительства о якобы российском влиянии на деятельность НАБУ.

С 2022 года ЕС выделил Украине многомиллиардные пакеты помощи, включая макрофинансовую поддержку и гранты. Брюссель неоднократно подчеркивал, что продолжение финансирования зависит от выполнения Киевом обязательств по реформам, в том числе в сфере борьбы с коррупцией.

Проблемы с независимостью антикоррупционных органов, таких как НАБУ и САП, ранее вызывали озабоченность у европейских партнеров, что ставило под угрозу выделение очередных траншей.

#в стране и мире #Еврокомиссия #помощь Украине #НАБУ #сап #коррупция на Украине
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
2
Воентех
3
«Военная приемка» в Беларуси
4
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
5
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
6
Инженеры водной стихии
7
Рота БМПТ. Терминатор в бою
8
Патрон против дрона
9
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
10
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 