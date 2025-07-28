ЕК угрожает Киеву полной остановкой помощи после закона о НАБУ

Еврокомиссия пригрозила Киеву полной приостановкой финансовой помощи Европейская комиссия направила Украине предупреждение о возможной полной приостановке финансовой помощи, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Депутат Верховной рады Украины Ирина Цинцадзе подтвердила, что соответствующий документ был получен украинской стороной.

По данным издания, акция против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) была расценена как наиболее серьезное вмешательство в работу антикоррупционной системы страны.

Эксперты Еврокомиссии сочли неубедительными доводы украинского правительства о якобы российском влиянии на деятельность НАБУ.

С 2022 года ЕС выделил Украине многомиллиардные пакеты помощи, включая макрофинансовую поддержку и гранты. Брюссель неоднократно подчеркивал, что продолжение финансирования зависит от выполнения Киевом обязательств по реформам, в том числе в сфере борьбы с коррупцией.

Проблемы с независимостью антикоррупционных органов, таких как НАБУ и САП, ранее вызывали озабоченность у европейских партнеров, что ставило под угрозу выделение очередных траншей.