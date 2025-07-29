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Покусился на святое: политолог объяснил предупреждение ЕС об остановке помощи Киеву

Украинский политик Зеленский затронул важные для ЕС структуры, стремясь скрыть свои коррупционные дела и дела своего окружения.
Дарина Криц 2025-07-29 11:21:31
© Фото: Friedemann Kohler, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Лидер киевского режима Владимир Зеленский стремится зачистить структуры, мешающие его коррупционной деятельности и создающие так называемую параллельную власть в стране. Это вызвало недовольство Евросоюза, что вылилось в предупреждения о возможной приостановке финансовой помощи Украине. Об этом «Звезде» рассказал политолог Владимир Шаповалов.

«Зеленский стремится остаться единственным конфидентом, единственным актором на Украине, кто имеет диалог с Западом, без каких-то параллельных структур», - отметил эксперт.

Что касается ЕС, то он стремится устранить все недопонимания и противоречия кулуарно, не афишируя недовольство украинской стороной, как пояснил политолог, для видимости демократического пути развития.

Шаповалов добавил, что Зеленский, желая скрыть коррупционные дела, «покусился на святое», с точки зрения Евросоюза, - на структуры, которые должны были его и весь офис контролировать со стороны Запада. Ими были НАБУ и САП (Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура).

Напомним, киевские власти получили предупреждение о возможной полной приостановке финансовой поддержки со стороны Европейского союза. Информацию подтвердила депутат Верховной рады и бывшая вице-премьер-министр Украины по европейским делам Иванна Климпуш-Цинцадзе.

#Украина #ЕС #евросоюз #Владимир Зеленский #наш эксклюзив #финансовая помощь украине #Приостановка помощи
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