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Российских туристов предупредили об опасных боеприпасах в Камбодже

Посольство РФ рекомендует российским гражданам пока воздержаться от посещения приграничных районов Камбоджи, которые затронуты боевыми действиями.
Игнат Далакян 2025-07-29 11:33:44
© Фото: Wang Ye, XinHua, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Посольство России в Камбодже предупредило туристов о возможном наличии опасных боеприпасов в приграничных с Таиландом районах.

«Даже после вступления в силу режима прекращения огня сохраняется опасность подрыва на неразорвавшихся боеприпасах, что особенно актуально в свете заявлений Министерства национальной обороны королевства о применении Таиландом кассетных боеприпасов», - сообщил пресс-атташе посольства РФ в Камбодже Артем Лындов-Фомин.

Посольство рекомендует российским гражданам пока воздержаться от посещения приграничных районов Камбоджи, которые затронуты боевыми действиями.

На сайте российского посольства размещены номера телефонов, по которым можно связаться с дипмиссией, в том числе и в случае чрезвычайных ситуаций, добавил дипломат.

Ранее Камбоджа и Таиланд договорились о прекращении огня с полуночи 29 июля. Переговоры прошли 28 июля в резиденции малайзийского премьера Анвара Ибрагима и завершились договоренностью о прекращении огня.

Позднее армия Таиланда обвинила Камбоджу в нарушении соглашения о перемирии. По данным тайской стороны, камбоджийские военные обстреляли несколько районов Таиланда. Бангкок сообщил о них Малайзии, США и Китаю. Камбоджа отвергает обвинения.

#конфликт #наш эксклюзив #Таиланд #камбоджа
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