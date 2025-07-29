Российских туристов предупредили об опасных боеприпасах в Камбодже

Посольство России в Камбодже предупредило туристов о возможном наличии опасных боеприпасов в приграничных с Таиландом районах.

«Даже после вступления в силу режима прекращения огня сохраняется опасность подрыва на неразорвавшихся боеприпасах, что особенно актуально в свете заявлений Министерства национальной обороны королевства о применении Таиландом кассетных боеприпасов», - сообщил пресс-атташе посольства РФ в Камбодже Артем Лындов-Фомин.

Посольство рекомендует российским гражданам пока воздержаться от посещения приграничных районов Камбоджи, которые затронуты боевыми действиями.

На сайте российского посольства размещены номера телефонов, по которым можно связаться с дипмиссией, в том числе и в случае чрезвычайных ситуаций, добавил дипломат.

Ранее Камбоджа и Таиланд договорились о прекращении огня с полуночи 29 июля. Переговоры прошли 28 июля в резиденции малайзийского премьера Анвара Ибрагима и завершились договоренностью о прекращении огня.

Позднее армия Таиланда обвинила Камбоджу в нарушении соглашения о перемирии. По данным тайской стороны, камбоджийские военные обстреляли несколько районов Таиланда. Бангкок сообщил о них Малайзии, США и Китаю. Камбоджа отвергает обвинения.