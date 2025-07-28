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Артиллеристы показали уничтожение огневых позиций ВСУ у Гуляйполя

На опубликованных кадрах наши бойцы поражают расчеты и огневые позиции украинских боевиков.
2025-07-28 06:27:12
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллерийские расчеты группировки войск «Восток» уничтожили огневые точки украинских боевиков на Запорожском направлении. Кадры поражения целей показало Минобороны РФ.

Противник оборудовал огневые позиции в лесополосе в районе села Гуляйполе. Оператор БПЛА обнаружил их и передал координаты артиллерийским расчетам. Ударом артиллерии позиции и расчеты ВСУ были уничтожены.

Ранее расчет «Гиацинта» показал боевую работу в ДНР. По словам механика-водителя с позывным Ела, его команда - «самая эффективная служба доставки цветов по врагам».

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#артиллерия #ВСУ #запорожская область #огневые точки
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