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Над регионами России уничтожили 72 беспилотника ВСУ за день

Речь идет о беспилотниках противника, сбитых в период с 06.25 до 18.00, сообщили в Минобороны России.
2025-07-27 19:31:43
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

ВС РФ уничтожили и перехватили 72 украинских беспилотников над девятью регионами России за период с 06.25 до 18.00 по московскому времени, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В субъектах работали дежурные средства ПВО.

Уточняется, что наибольшее число дронов противника, 51 летательный аппарат, уничтожили в Ленинградской области за время с 06.25 по 09.40.

Также пять БПЛА сбили в Брянской области, четыре - в Калужской, еще по три - в небе над Новгородской и Курской областями. Отмечается, что еще по два вражеских дрона ликвидировали в Нижегородской области и над Азовским морем, и по одному - над Смоленской и Белгородской областями.

Напомним, в сегодняшней утренней сводке министерства сообщалось о 99 сбитых украинских беспилотниках. Дроны уничтожили в 13 регионах нашей страны.

Материал подготовили Лиза Губина и Николай Баранов.

#Минобороны России #бпла #Ленинградская область #ВСУ #средства пво
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