В Ленобласти в результате атаки дронов погиб мужчина

В Ленобласти возник пожар после падения обломков беспилотников, в результате которого погиб один мужчина. Также за медицинской помощью от ранения обратились три человека: женщина и двое молодых людей. Пострадавшие получили порезы от осколков и ушибы. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Гвозденко.

«Над Ленобластью сегодня отражена беспрецедентная атака БПЛА на промышленные и военные объекты», - заявил он.

Губернатор подчеркнул, что за утро над Ленинградской областью специалисты сбили 51 дрон. Родственникам погибшего мужчины и всем пострадавшим будет оказана помощь.

Напомним, за сегодняшний день над регионами России было сбито 72 вражеских беспилотника. Большинство из них уничтожили в Ленинградской области. Ночью удалось ликвидировать 99 дронов в 13 регионах России.