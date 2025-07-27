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В Ленобласти в результате атаки дронов погиб мужчина

Утром над Ленинградской областью сбили 51 беспилотник.
Екатерина Пономарева 2025-07-27 22:00:52
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

В Ленобласти возник пожар после падения обломков беспилотников, в результате которого погиб один мужчина. Также за медицинской помощью от ранения обратились три человека: женщина и двое молодых людей. Пострадавшие получили порезы от осколков и ушибы. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Гвозденко.

«Над Ленобластью сегодня отражена беспрецедентная атака БПЛА на промышленные и военные объекты», - заявил он.

Губернатор подчеркнул, что за утро над Ленинградской областью специалисты сбили 51 дрон. Родственникам погибшего мужчины и всем пострадавшим будет оказана помощь.

Напомним, за сегодняшний день над регионами России было сбито 72 вражеских беспилотника. Большинство из них уничтожили в Ленинградской области. Ночью удалось ликвидировать 99 дронов в 13 регионах России.

#беспилотник #дрон #ВСУ #Ленобласть
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